Leder for Israels Arbeiderparti om den globale venstresiden: – Jeg tror det skjer noe skikkelig ille

Merav Michaeli sier hun ikke kan forstå «hvordan det å rope jihad og oppfordre til massedrap på jøder er pro-palestinsk».

Lederen for det israelske Arbeiderpartiet sier at noe har gått «veldig galt» med den politiske venstresiden rundt om i verden, og mener det hun kaller angivelig progressive nå allierer seg med militante islamister som motsetter seg kvinners og LHBTQ+-personers rettigheter.

Det har vært avholdt massedemonstrasjoner i byer over hele Europa og i USA med krav om umiddelbar våpenhvile i Gaza, og slagordet «fra elva til havet» har blitt brukt, skriver Politico.

Slagordet betrakes av mange jøder og israelere som en oppfordring til å utslette staten Israel, men av palestinere og deres støttespillere som et ikke-voldelig opprop mot okkupasjonen.

Spenning i Europa

Under demonstrasjonene har enkelte demonstranter som beskriver seg selv som venstreorienterte, uttrykt støtte til Hamas som er forbudt som terrororganisasjon av USA, EU og Storbritannia, skriver Politico.

Spenningen på venstresiden er allerede tydelig i Frankrike og Storbritannia.

Det franske venstreorienterte partiet «France Unbowed», som ledes av Jean-Luc Mélenchon, unngår for eksempel å beskrive Hamas som terrorister og var det eneste store politiske partiet i landet som ikke deltok på en demonstrasjon mot økt antisemittisme forrige helg.

Samtidig har Keir Starmer, lederen for det britiske Labour-partiet, fått hard medfart fra venstresiden i partiet sitt fordi han ikke oppfordrer til våpenhvile.

– Veldig tydelig

– Jeg tror det skjer noe skikkelig ille på venstresiden, sier lederen av det israelske Arbeiderpartiet, Merav Michaeli i et intervju.

– Det ble veldig, veldig tydelig i dette angrepet at folk som anser seg selv for å være demokratiske og progressive, støtter et totalitært terrorregime som undertrykker kvinner og LHBTQ+-samfunnet, sa hun i forbindelse med et internasjonalt møte for sosialistiske og sosialdemokratiske partier som fant sted i Spania.

«Jo lenger ut på venstresiden du går, jo mer blir det en stor sammenblanding. Noe gikk veldig galt underveis», sier Michaeli, og legger til at Israel har noen «svært sterke allierte» på venstresiden.

– Jeg skjønner ikke hvordan det å rope jihad og oppfordre til massedrap på jøder er pro-palestinsk. Det er viktig for meg å understreke overfor dem at når man ikke går hardt ut mot Hamas og det de gjør i Gaza, inkludert mot sin egen befolkning, er man medskyldig, fortsetter hun.

Tostatsløsning

Israel har innført en total beleiring av Gaza, noe som tillater lite humanitær hjelp inn i det tett befolkede området og tvinger hundretusener av palestinere til å flykte sørover for å unnslippe de daglige bombardementene.

Michaeli, som var transportminister i den forrige israelske regjeringen, er en mangeårig kritiker av Israels statsminister Netanyahu.

Men hun forsøker også å rette oppmerksomheten mot traumene det israelske samfunnet har opplevd i kjølvannet av angrepene 7. oktober.

– Når jeg snakker med folk utenfor Israel, må de forstå at selv de største fredsaktivistene og de som tror mest på en tostatsløsning, nå er utsatt for et forferdelig angrep, sier Michaeli.

«Måten å gjenoppbygge Israel på er å ta det tilbake», sier hun, før hun retter på seg selv og fortsetter: «Det er ikke engang å ta det tilbake, det er å få det inn på den sionistiske, demokratiske og liberale veien».

Michaeli forklarer at det innebærer å presse på for en tostatsløsning i tråd med Oslo-avtalen som Rabin, hennes forgjenger som leder av det israelske Arbeiderpartiet, var med å forhandle på 1990-tallet.

Splittet om våpenhvile

På møtet mellom de sosialistiske og sosialdemokratiske partiene var delegatene splittet i krav om våpenhvile i Gaza fra nasjonale partier i land som Frankrike, Irland og Belgia.

Michaeli, hvis parti bare er observatør i Det europeiske sosialistpartiet, kunne ikke forhandle direkte om den endelige teksten som ble vedtatt på møtet.

Men på møtet sa hun: «Å kreve våpenhvile nå er å gi Hamas tillatelse til å fortsette å bevæpne seg, fortsette å stjele mat, vann, medisiner og drivstoff fra sitt eget folk og, ja, gjenoppbygge seg selv».

Hun antydet videre at kravet om våpenhvile var påvirket av «PR» for Hamas.

Hun la også skylden for de tusenvis av sivile dødsfallene i Gaza på Hamas, og ikke på den israelske hæren, hvis handlinger hun forsvarte.

– De dør fordi Hamas bruker dem som menneskelige skjold, fordi de har plassert alt fra utstyr til raketter og hovedkvarter midt i de mest sivile funksjonene som finnes, sa Michaeli på møtet.

Michaeli kritiserte videre det hun oppfattet som manglende støtte blant politikere for å presse på for å få løslatt de rundt 240 gislene som er kidnappet av Hamas.

– Jeg skulle gjerne ha hørt mer om dette enn bare en omtale, i hvert fall like mye som de snakker om de humanitære behovene i Gaza, sa hun.