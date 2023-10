Nynazister dømt for terrorplanlegging i Finland

NTB

Tre nynazister er dømt til fengsel for terrorplanlegging i Finland. Mennene planla angrep mot innvandrere, kritisk infrastruktur og politiske motstandere.

Dommen er den første i Finlands historie der høyreekstreme eller nynazister dømmes for forbrytelser med hensikt om å begå terror, melder allmennkringkasteren Yle.

Mannen som fikk den strengeste straffen, drøyt tre års fengsel, ble dømt for blant annet å ha produsert skytevåpen ved hjelp av en 3D-printer. I tillegg ble han dømt for å ha deltatt i trening for å begå terror, skriver Hufvudstadsbladet.

De hjemmelagde våpnene skulle ifølge dommen brukes i en «rasekrig». Under etterforskningen konkluderte imidlertid politiet med at mennene ikke var i stand til å gjennomføre et terrorangrep da de ble pågrepet.

Mennene planla angrepene mellom 2021 og 2023.

I alt ble fire menn tiltalt for terrorplanlegging i slutten av august. Den fjerde mannen ble dømt for våpenlovbrudd som ikke var ment til terrorplanlegging.