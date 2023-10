Ekspert ser seks mulige Gaza-scenarier: Samtlige betyr alvorlig trøbbel for Israel

Israelske soldater samles i et oppsamlingsområde nær grensen til Gazastripen, sør i Israel, tirsdag 24. oktober 2023. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Krigen mellom Israel og Hamas kan komme helt ut av kontroll. Uansett hva Israel velger å gjøre, vil de få trøbbel, advarer dansk ekspert.

I et intervju med dansk TV 2 lister førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap ved Aarhus Universitet, Morten Valbjørn, opp seks mulige utganger på den blodige krigen.

Ingen av de seks alternativene er godt nytt for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og den israelske befolkningen.

– Enten er de dårlige eller så er de urealistiske, sier Morten Valbjørn.

– Strategien har vært å ignorere

Scenarioene han mener er ensbetydende med trøbbel for israelerne, er disse:

Okkupere Gaza Utslette Hamas og forlate Gaza Palestinske selvstyremyndigheter tar kontroll over Gaza Israel innsetter et alternativt lederskap Palestinerne flytter til et annet sted En form for to-statsløsning

– Strategien har vært å ignorere Palestina-spørsmålet, utvide bosettingene og holde Hamas nede, sier den danske eksperten. Han stempler samtlige scenario som dårlige for Israel.

Radikale grupper vil prøve å fylle maktvakuum

Selv om Israel skulle klare å eliminere Hamas, og deretter trekker seg ut av Gaza, vil det etterlate et maktvakuum. Da er risikoen til stede for at andre radikale grupper vil prøve å fylle dette, som Islamsk Jihad og andre militante grupper.

Forskeren stiller også spørsmål ved om det i det hele tatt er mulig for Israel å beseire Hamas.

– Selv om du kjemper og dreper et uendelig antall Hamas-folk, vil det etter mitt syn dukke opp nye igjen, advarer han.

Velger Israel å okkupere Gaza, vil det kunne dra Israel ned i en hengemyr av store økonomiske forpliktelser og høy risiko for nye angrep som okkupasjonsmakt.

Video: Nye bilder fra bakkeoperasjonen

To-statsløsning lite realistisk



Skulle Israel velge å la palestinske selvstyremyndigheter overta kontrollen, vil disse bli sett på som Israels forlengede arm, og dermed ha liten legitimitet i den palestinske befolkningen. Spesielt ettersom krigen allerede har kostet tusenvis av sivile livet, og lagt store deler av Gaza i ruiner.

Valbjørn ser heller ikke en to-statsløsning som en mulig løsning på sikt. Også her er argumentet det samme: Med så store blodsutgytelser, hat og fiendskap på begge sider, er det nærmest umulig å se for seg at israelere og palestinere kan leve side om side i fredelig sameksistens.