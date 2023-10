Palestinske helsemyndigheter: Over 8500 mennesker drept i Gaza

En palestinsk mann gråter over slektninger han har mistet i israelske luftangrep på Gazastripen. Les mer Lukk

NTB

Helsedepartementet på den Hamas-styrte Gazastripen sier at minst 8525 mennesker har blitt drept siden krigsutbruddet for litt over tre uker siden.