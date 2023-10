Carlsbergs nye toppsjef anklager Russland for å ha stjålet datterselskap

NTB

Bryggerikjempen Carlsbergs nye toppsjef sier at myndighetene i Moskva har «stjålet» datterselskapet som var etablert i Russland.

– Det er ingen vei utenom det faktum at de har stjålet vårt selskap i Russland, og vi kommer ikke til å hjelpe dem med å få det til å se legitimt ut, sier Jacob Aarup-Jensen ifølge Financial Times.

For om lag en måned siden nedskrev selskapet hele verdien på sin russiske virksomhet, Baltika Breweries, og avsluttet selskapets lisensavtaler.

– Vi vil ikke gå inn i en transaksjon med russiske myndigheter som på en eller annen måte rettferdiggjør at de tar over selskapet vårt, sier Carlsberg-sjefen i sin første orientering etter at han tiltrådte.