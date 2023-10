Putin skylder på Vesten: – Passer seg svært godt for den russiske presidenten

Vladimir Putin hevder at USA står bak bombingen på Gaza-stripen.

I går møtte Russlands president Vladimir Putin medlemmene av det russiske sikkerhetsrådet, regjeringen og lederne av rettshåndhevende instanser.

I den TV-sendte uttalelsen legger Putin skylden på USA og Vesten for krisen i Midtøsten og Israels bombing av Gaza-stripen, 7. oktober. Det melder Reuters.

Den russiske presidenten sier nærmere at «den regjerende eliten i USA» og deres «satellitter» står bak drapet på Gazas palestinere. De skal også stå bak konflikter i Ukraina, Afghanistan, Irak og Syria, mener han.

Reuters melder videre at Russland støtter en umiddelbar våpenhvile i Gaza og en tostatsløsning, med en uavhengig palestinsk stat.

– Den eneste måten å hjelpe Palestina på, er å bekjempe de som står bak denne tragedien, sa Putin.

– Billig propaganda-retorikk

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved UiO og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun sier til ABC Nyheter at krigen i Midtøsten passer seg svært godt for den russiske presidenten for å få det internasjonale blikket vekk fra seg og Ukraina.

– Putin bruker denne krigen i Midtøsten for å håve inn politiske seire. Dette er et spill, og det passer ham utmerket å gi USA ansvaret for det kaoset denne krigen har ført til, sier hun til ABC Nyheter.

Det at Vladimir Putin også peker på USA for å stå bak konfliktene i Ukraina, overbeviser ikke akkurat historieprofessoren noe mer.

– Dette er billig propaganda-retorikk, sier Waage.

– De trenger konstant kaos

Vladimir Putin uttrykker at Midtøsten-konflikten gagner USA godt.

– De trenger konstant kaos i Midtøsten. Derfor gjør (USA red. anm.) sitt beste for å diskreditere de landene som insisterer på en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen, på å stoppe blodbadet, og er klare til å gi et reelt bidrag til å løse krisen, og ikke bli parasitter på den, sa han.

Det er ingen som vinner av krig, det mener Hilde Henriksen Waage.

– Likevel, hvem gagner Midtøsten-konflikten mest?

– I krigen er det bare tapere. Men det er helt åpenbart Russlands interesse å få verdens øynene rettet mot et annet sted, så sånn sett gagner krigen mellom Hamas og Israel Putin best, sier hun.