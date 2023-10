Shani Louk halshogd av Hamas, ifølge Israel

Den 22 år gamle tyske kvinnen Shani Louk som ble tatt til gissel av Hamas under terrorangrepet 7. oktober skal være død. Nå hevdes det at hun ble halshogd av Hamas.

Da Hamas angrep festivalen «Tribe og Nova» i Israel 7. oktober i år, drepte de over 260 mennesker og tok flere til gissel.

En av dem var tysk-israelske Shani Louk (22) som ble identifisert som kvinnen som lå avkledd og bevisstløs på et lasteplan omringet av bevæpnede Hamas-soldater i en video som ble delt på sosiale medier.

Alle fryktet at Shani var blitt drept, men tidligere denne måneden kom beskjed om at hun hadde blitt funnet i live på et Hamas-sykehus i Gaza.

I går kom imidlertid kontrabeskjeden, og ifølge Israels president Isaac Herzog ble hun halshogd av Hamas etter å ha blitt tatt med til Gaza.

Se video: Dette er realiteten i Gaza

Your browser doesn't support HTML5 video. Gaza: Må løpe med nyfødt baby i armene

Herzog: – Barbariske, sadistiske dyr

Ricarda Louk, moren til Shani, sa mandag at hun nå hadde fått vite at datteren var død.

Den beskjeden skal hun ha fått av det israelske militæret. Liket skal imidlertid ikke være funnet, men en splint fra hodeskallen hennes har blitt funnet og blitt DNA-testet, skriver NTB.

Det ble ikke spesifisert hvordan eller når Louk døde da nyheten først kom, men moren sa hun trodde hun døde allerede 7. oktober.

Men ifølge Israels president skal hun altså ha blitt tatt med til Gaza og halshogd, skriver Newsweek.

– Hodeskallen hennes ble funnet, sa Herzog til den tyske dagsavisen Bild.

– Dette betyr at disse barbariske, sadistiske dyrene rett og slett hogget hodet av henne da de angrep, torturerte og drepte israelere. Det er en stor tragedie og jeg uttrykker min dypeste medfølelse til familien hennes, fortsatte han.

Det tyske utenriksdepartementet har ennå ikke bekreftet hennes død, og Herzogs påstand er ikke bekreftet.

1400 drept

Det anslås at rundt 260 personer ble drept i angrepet mot festivalen, men til sammen sier israelske myndigheter at 1400 personer ble drept og at det ble tatt over 200 gisler i Hamas' angrep mot Israel.

Angrepet anslås å være et av de mest brutale terrorangrepene i nyere tid.

I etterkant har Israel utført kraftige luftangrep mot Gazastripen, der helsemyndighetene melder at over 8000 er drept.