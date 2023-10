Zelenskyjs eiendom på Krimhalvøya solgt på auksjon: Kan bli nytt «nazi-museum»

Hundrevis av verdifulle eiendommer på Krimhalvøya, som tilhørte ukrainere, er konfiskert av russere. Nå har også ferieboligen til Volodymyr Zelenskyj havnet under hammeren.

Det skriver det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti, ifølge Newsweek.

Kjøperen av Zelenskyjs leilighet skal være en russisk kvinne fra Moskva. Hun skal ha betalt 44 millioner rubler, tilsvarende nærmere fem millioner norske kroner, på en auksjon, ifølge Radio Free Europe.

Rakk aldri å flytte inn



Eiendommen, som totalt er på 1.286 kvadratmeter, ble opprinnelig kjøpt for nærmere tre millioner kroner av Zelenskyj-familien i 2013.

Zelenskyj rakk aldri å bo i treromsleiligheten på grunn av oppussing. Året etter, i 2014, annekterte Russland Krim-halvøya, som dermed ble militarisert.

For fire måneder siden ble presidentens eiendom beslaglagt av russiske Proxy-myndigheter på Krim. Inntektene fra auksjonen skal gå til å finansiere Russlands fullskala invasjonskrig i Ukraina, skrev Moscow Times i mai.

Kan bli museum for «kampen mot nazismen»



Verdien på ferieboligen ble anslått å være ti millioner kroner. Nå er den auksjonert bort for om lag halvparten.

Eiendommen er registrert på Zelenskyjs kone, Olena Zelenska. Feriestedet på Jalta, som ligger noen mil unna hovedbasen til den russiske Svartehavsflåten i Sevastopol, ble kjøpt i 2013.

Etter at salget ble offentlig kjent mandag, uttalte Vladimir Konstantinov, en russisk fullmektig på Krim, at den nye eieren av Zelenskyjs leilighet vil bli tilbudt en mulighet til å opprette et museum for «kampen mot nazismen», skriver Kyiv Independent.

Har beslaglagt minst 700 eiendommer



En russiskledet kommisjon har satt sammen en liste over eiendommer eid av såkalte «uvennlige» mennesker og enheter som er underlagt nasjonalisering.

– Disse inkluderer store vingårder, bankstrukturer, Zelenskyjs leilighet og annen eiendom til alle de som bidrar til det anti-russiske regimet i Ukraina. Som lovet, vil Russlands fiender ikke tjene på Krim, fortalte skrev den russiske guvernøren på Krim, Sergeij Aksjonov, i en video på russiske Telegram tidligere i år.

Siden februar 2023 har russiske myndigheter på Krim identifisert og beslaglagt om lag 700 ukrainsk-eide eiendommer. Samtlige av disse skal nå legges ut for tvangssalg.