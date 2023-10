RSF-militsen i Sudan hevder å ha tatt kontroll over flyplass

NTB

Militsgruppen RSF i Sudan hevder å ha fratatt regjeringshæren kontrollen over en flyplass vest for hovedstaden Khartoum.

Belila-flyplassen i delstaten Vest-Kordofan ble benyttet av regjeringshæren som base for kampfly, hevdet RSF mandag.

Belila er også tilholdssted for oljeproduksjon. Oljefeltet der produserer 10.000-20.000 fat per dag. Ansatte sier de ble evakuert søndag kveld på grunn av kamper mellom RSF og regjeringshæren.

RSF uttalte mandag at både flyplassen og oljefeltet skal fortsette å være i drift.

Den sudanske regjeringshæren og oljedepartementet har ikke svart på Reuters' henvendelser om kommentarer til saken.

De to siste dagene har partene også kjempet mot hverandre i byene El Obeid og El Fasher, samtidig som et nytt forsøk på å få i stand en varig våpenhvile via samtaler tilrettelagt av USA og Saudi-Arabia startet opp igjen søndag.

Regjeringshæren og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces har i seks måneder kjempet om kontrollen i landet. Konflikten har utløst en stor humanitær krise der nær 6 millioner mennesker er drevet på flukt og tusener drept.