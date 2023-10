Nytt grunnlovsforslag på bordet i Chile

En komité bestående av medlemmer fra Chiles nasjonalforsamling har ferdigstilt et nytt utkast til ny grunnlov. Det blir lagt fram til folkeavstemning før jul. Foto: Esteban Félix / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

For andre gang på like mange år foreligger det nå et nytt forslag til ny grunnlov i Chile.