Donald Trump ber om Mike Pence sin støtte

Forsvarte tilhengerne sine som ropte «heng Mike Pence» under stormingen av Kongressen. Nå vil han ha Pence sin støtte.

Tidligere president Donald Trump (77) er fortsatt favoritt til å bli republikanernes presidentkandiat.

Nå begynner også konkurrentene hans én etter én å falle fra.

I helgen var det Trumps tidligere visepresident Mike Pence (64) som trakk seg. Pence har vært en uttalt Trump-motstander etter forholdet mellom de to surnet i kjølvannet av Kongresstomingen. Trump og hans tilhengere hetset Pence da han nektet å hjelpe til med å ugyldiggjøre valgresultatet i 2020.

Trump-tilhengere ropte blant annet «heng Mike Pence» i forkant og under stormingen. Det var også klart at stormerne var ute etter å ta den daværende visepresidenten.

Trump har forsvart tilhengerne sine for dette, og skal ha sagt at Pence «fortjente det».

Nå ønsker han Pence sin støtte.

Trump: – Jeg valgte ham

Under et valgkampmøte i Las Vegas på lørdag, like etter at det ble kjent at Pence trekker seg som kandidat, uttalte Trump at han mente Pence burde gi sin støtte til han og hans presidentkampanje.

– Folk trekker seg nå, og de støtter meg alle sammen. Jeg vet ikke med Mike Pence, men han burde støtte meg, sa Trump ifølge CNN.

– Fordi jeg hadde et flott, vellykket presidentskap, og han var visepresident, burde han støtte meg. Jeg valgte ham og gjorde ham til visepresident. Men folk i politikken kan være veldig illojale. Jeg har aldri sett noe lignende, fortsatte Trump.

Ekspert: Pence falt mellom to stoler

Om Pence velger å gi sin støtte til Trumps kampanje gjenstår å se.

Historiker og USA-ekspert Hans Olav Lahlum mener det var nettopp det kompliserte forholdet til Trump som gjorde at han måtte trekke seg.

– Pence falt mellom to stoler. I den ene enden er det de som mener han har vært for lojal mot Donald Trump i sin rolle som visepresident gjennom fire år. På den andre siden har du Trumps støttespillere som mener han har vært illojal og ikke ønsket Trump som president igjen på nytt, sier Lahlum til NTB.

Etter at forholdet til Trump surnet etter stormingen av Kongressen har Pence likevel fortsatt å forsvare mye av Trumps politikk, men forsøkt å fremstille seg selv som et mer forutsigbart og konsensusorientert alternativ. I tillegg har han forsøkt å appellere mer direkte til evangeliske kristne og besøkt en rekke store kirker rundt om i USA, ifølge NTB.