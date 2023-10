91 år gammel kvinne drept i russisk angrep mot Kherson

NTB

En 91 år gammel ukrainsk kvinne ble drept da russiske granater slo inn i boligblokken hennes natt til mandag, melder lokale myndigheter i Kherson-regionen.

Guvernør Oleksandr Prokudin sa mandag at det hadde vært «en forferdelig natt» og at boligblokken kom i brann etter de mange granattreffene. Vinduer ble blåst ut av trykket, og flere leiligheter ble nærmest pulverisert.

Den gamle kvinnen mistet livet da en vegg raste sammen over henne. Dette forteller datteren Nataliia som bodde sammen med den drepte i niende etasje i høyblokka.

Kvinnen er en av tre sivile som er meldte drept i den østlige og sørlige delen av Ukraina de siste 24 timer, melder sentrale myndigheter i Kyiv.

I en oppsummering av det siste døgnets hendelser sier luftforsvarsmyndighetene at tolv droner av typen Shahed og to krysserraketter av typen Kh-59 ble skutt ned over ulike regioner og frontavsnitt. Mandag morgen sendte også russerne en rakett mot et skipsverft i Odesa-området. To arbeidere ble sendt til sykehus, opplyste guvernør Oleh Kiper.