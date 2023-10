Equinor inngår naturgassavtale med Tysklands største energiselskap

NTB

Equinor har inngått en ny femårsavtale om salg av naturgass til Tysklands største energiselskap RWE. Oppstart av avtalen er i oktober i år.

Avtalen innebærer leveranser av mellom 10 og 15 terawattimer (TWh) gass i året fra nå og fram til 2028.

– Tyskland og Norge har vært energipartnere helt siden norsk gasseksport startet for over 45 år siden. Jeg er glad for at vi fortsetter å utvikle dette partnerskapet og at vi har inngått nok en bilateral avtale mellom Equinor og RWE, sier direktør for gass og kraft, Helge Haugane, i Equinor.

Kontrakten prises til markedsvilkår, og gassen skal leveres til THE (Trading Hub Europe), som er Tysklands virtuelle handelssted for gass.