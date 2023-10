Fem arbeidere omkom i ulykke på byggeplass i Hamburg – flere skal være begravet i heissjakt

NTB

Fem bygningsarbeidere mistet livet da de mandag falt fra et stillas på en byggeplass i Hamburg.

Det er redningsmannskapene som bekrefter dødsfallene, men har så langt ikke gitt nærmere opplysninger om ulykken.

Ifølge Hamburger Morgenpost er flere også begravet i en heissjakt, kanskje så mange som over ti personer. Redningsmannskapene frykter at det er flere omkomne.

Det skal ha vært et stillas på åtte etasjer som kollapset i det tidligere havneområdet HafenCity ved elva Elben. Her er det i dag et stort shoppingsenter, kontorblokker og mange bolighus.

– Redningsarbeidet er svært komplisert, sier en talsmann ifølge avisen. Flere kranbiler og store mannskaper er på stedet. Det er også leger og helsearbeidere.