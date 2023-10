Det portugisiske politiet beklager

Madeleine McCann-forsvinningen:

Foreldrene til Madeleine McCann fikk hard behandling av det portugisiske politiet i årevis. Nå får de en unnskyldning.

I mai 2007 forsvant britiske Madeleine McCann (3) fra et feriekompleks i Agarve i Portugal. 16 år senere er saken fortsatt uløst, og har blitt en av verdens mest kjente forsvinningssaker.

Portugisisk politi har nå bedt om unnskyldning til McCann-familien, melder BBC. Det skjedde tidligere i år. En delegasjon av portugisiske overbetjente reiste fra Lisboa til London for anledningen.

Mistenkt i en årrekke

Fire måneder etter forsvinningen, september 2007, ble Kate og Gerry McCann gjort til mistenkte i den portugisiske etterforskningen. Begge ble avhørt av etterforskere, som mente at paret selv hadde iscenesatt en bortføring og skjult Madeleines kropp.

Goncalo Amaral var tidligere leder av etterforskningen i McCann-saken.

Kate McCann skal ha sagt at hun ble tilbudt en avtale om kortere straff, dersom hun innrømmet å ha dekket over datterens død, skriver BBC.

Parets status som mistenkt ble opphevet i 2008, men forble mistenkt i Portugal i årevis.

Seniordetektiv Goncalo Amaral ledet saken i sin tid, men ble fjernet fra etterforskningen. Likevel fortsatte han å skrive en bok som videreførte anklagelsen mot McCann-familien, noe han begrunnet med var for å forsvare yrket sitt.

McCann-paret har i tillegg vært utsatt for mye hets på nett. En kampanje anklaget dem for å ha forårsaket og dekket til datterens død, ifølge BBC.

Viser tegn til utvikling

Det portugisiske politiet sier at deres første etterforskning av Madeleines forsvinning ikke ble håndtert på riktig måte og at det ikke var gitt et tilstrekkelig fokus på savnede barn på det tidspunktet. I tillegg ble det ikke gitt foreldrenes rolle som utenlandsbesøkende i et fremmed miljø nok forståelse.

Det portugisiske politiet skal også ha orientert McCann-familien om deres pågående etterforskning, blir BBC opplyst om.

Hans Christian Wolters, som har etterforsket saken for tyske påtalemyndigheter, er positiv til beklagelsen.

– Det er et godt tegn, sier han til BBC.

Han legger til at det viser en utvikling i McCann-saken i Portugal.

Det britiske paret får endelig en beklagelse fra det portugisiske politiet. Enn så lenge er forsvinningsmysteriet fortsatt uløst.

McCann-familien har selv ikke kommentert unnskyldningen.

Tredje mai, tidligere i år, markerte de 16-årsdagen for forsvinningen, og sa, ifølge BBC, at Madeleine «fortsatt er veldig savnet» og at de «venter på et gjennombrudd».