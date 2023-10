Sverige balanserer på kanten av resesjon

NTB

Det er fortsatt store utfordringer med å få den svenske økonomien på rett kjøl. Det går ut over svenske forbrukere, mener en seniorøkonom.

I tredje kvartal var Sveriges bruttonasjonalprodukt (BNP) nesten uendret sammenlignet med forrige kvartal, ifølge den såkalte BNP-indikatoren fra det svenske statistikkbyrået SCB.

– Den svenske økonomien svekket seg noe mot slutten av tredje kvartal. For kvartalet sett under ett gjorde den sterke utviklingen i juli at utviklingen havnet rett over null, sier Tora Hammar i SCB i en pressemelding.

I årets andre kvartal falt Sveriges BNP med 0,8 prosent, og et så vidt unngått fall i tredjekvartal gjør at landet balanserer på kanten av resesjon. Det defineres ofte som to kvartaler på rad med fall i BNP.

Ifølge Kim Blindbæk, seniorøkonom i danske Sydbank, går utviklingen ut over svenske forbrukere.

– Det er blant annet forbrukerne som er hardest rammet av den høye inflasjonen og kraftige renteøkninger, sier han i en kommentar.

Sveriges Riksbank har satt opp renten åtte ganger siden våren 2022.