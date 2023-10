NTB

Nå haster det med å etterfølge oppfordringen om evakuering av palestinere fra den nordlige delen av Gazastripen, uttaler det israelske forsvaret (IDF).

– Gjennom de siste to ukene har vi gjentatte ganger bedt innbyggerne nord på Gazastripen og i Gaza by om å forflytte seg midlertidig sørover. Det er for deres egen personlige sikkerhet, sier IDFs talsperson Daniel Hagari.

– I dag understreker vi at det haster med denne oppfordringen, sier han.