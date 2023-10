Nye rakettangrep mot Israel fra Libanon og Syria

NTB

Flere raketter er på nytt skutt mot Israel fra Libanon og Syria, opplyser det israelske forsvaret (IDF).

IDF opplyste sent søndag kveld at ti raketter ble sendt fra Libanon mot Israel bare i løpet av kvelden. Tidligere på dagen ble det også skutt raketter fra Libanon mot Israel, uttaler IDF.

Hamas i Libanon påtar seg i en uttalelse ansvaret for å ha skutt 16 raketter fra libanesisk territorium mot den israelske kystbyen Nahariya.

IDF svarte på rakettangrepene med å ta Hizbollah-mål i Libanon. I tillegg ble en «terrorcelle» truffet da den prøvde å skyte antistridsvognraketter fra det sørlige Libanon mot Israel, står det i en uttalelse fra det israelske forsvaret.

Hizbollah-militsen i Libanon uttalte tidligere søndag kveld at den hadde skutt ned en israelsk drone over Sør-Libanon med en bakke-til-luft-rakett, og at dronen falt ned på israelsk side av grensen. IDF opplyser at forsvaret er ukjent med denne påståtte hendelsen. Derimot angrep israelske soldater «en terrorist som styrte en drone inn på israelsk område», uttaler IDF.

IDF opplyste også søndag kveld at forsvaret hadde angrepet militære mål i Syria som svar på at det ble sendt raketter fra Syria mot Golanhøydene.

Uroen har økt på Israels grense mot Libanon siden Hamas gikk til angrep mot Israel 7. oktober. Det er stor bekymring for at krigen utvides ved at Hizbollah, med eventuell støtte fra Iran, trapper opp angrepene mot Nord-Israel.