– Viktor Orbans dobbeltspill er ekstremt bekymringsfullt

Ungarns statsminister Viktor Orban møtte Russlands president Vladimir Putin i Beijing for to uker siden.

Det er ikke tilfeldig at Ungarn ikke har ratifisert Sveriges Nato-søknad, hevder ekspert.

Patrik Oksanen, sikkerhetspolitisk ekspert ved tenketanken Frivärld, mener Ungarns statsminister Viktor Orban driver et dobbeltspill. Oksanen sier at det ikke bare er Sverige som har grunn til å bekymre seg for Orbans dobbeltspill.

– Det er ingen tilfeldighet at Ungarn ikke har ratifisert Sveriges Nato-søknad. Orbans hestehandel og dobbeltspill blir stadig mer plagsomt både for EU og Nato, og er ekstremt bekymringsfullt, sier han til Expressen.

Per Enerud, forfatter og tidligere presserådgiver ved den svenske ambassaden i Moskva, bemerker at Ungarn så langt har støttet alle EUs sanksjoner mot Russland og russiske interesser.

– Orbans støtte til Russland har så langt først og fremst vært et spørsmål om retorikk, snarere enn faktisk støtte. Det er trolig lite sannsynlig at Ungarn vil motsette seg EUs sanksjonsregime, sier han til Expressen.

Se video: Putin latterliggjøres etter dette

Krever unnskyldning fra Sverige

Tyrkia og Ungarn er de eneste av Natos 31 medlemsland som ennå ikke har ratifisert Sveriges søknad om medlemskap.

Ungarn krever en unnskyldning fra Sverige før nasjonalforsamlingen vil godkjenne Sveriges Nato-søknad, sa den ungarske ministeren Gergely Gulyas forrige uke.

– Svenskene må forklare hva som har skjedd den siste tiden, sa han på en pressekonferanse onsdag kveld, skriver SVT.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson til ta opp Ungarns kuvending når det gjelder svensk Nato-medlemskap med sin ungarske kollega Viktor Orban på EU-toppmøtet. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

Han siktet til et videoinnslag på en svensk utdanningskanal der det sies at demokratiet i Ungarn har lidd under Orbans styre. Videoen ble kjent i september.

– Siden da har situasjonen blitt verre, sier Gulyás, som sier det nå ikke er sikkert at Ungarn kommer til å stå ved sitt tidligere løfte om at de ikke vil være det siste landet som ratifiserer den svenske Nato-søknaden.

Onsdag sa et ungarsk parlamentsmedlem at avstemningen tidligst kan skje 6. november.

Putin-møte i Beijing

Orban møtte Putin for to uker siden i Beijing. Det er første gang de to lederne har møttes siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina for 20 måneder siden.

– Tross det faktum at muligheten for å holde kontakt og utvikle forbindelsene er begrenset i den nåværende geopolitiske situasjonen, gleder det oss at båndene til flere land i Europa er intakte og utvikles. Ett av dem er Ungarn, sa Putin.

Orban sa til Putin at Ungarn aldri har ønsket å trappe ned kontakten med Russland, men tvert imot har villet utvide forbindelsene trass i den høye internasjonale spenningen.

Etter møtet uttalte USA at det var «en bekymringsfull beslutning» av Orban å møte Putin. I en uttalelse sa den amerikanske ambassaden i Budapest at de er bekymret for forholdet mellom Ungarn og Russland.