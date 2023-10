Palestinske medier: Internett- og telefondekning kommer gradvis tilbake på Gazastripen

NTB

Flere palestinske medier opplyser at internett- og telefondekning kommer gradvis tilbake på Gazastripen, melder Reuters.

Fredag ble internett- og telefonlinjene ble brutt på Gazastripen. Det har paralysert helsetjenestene og gjort det svært vanskelig å få informasjon fra enklaven. Blant annet har det ikke vært mulig å ringe etter ambulanse.

– Internettforbindelse er gjenopprettet i Gaza, skriver den palestinske journalisten Hind Khoudary i sosiale medier.

Uavhengige NetBlocks melder også at internettilgangen vender tilbake.

– Data i sanntid viser at internettforbindelse blir gjenopprettet på Gazastripen, skriver de.

Internett- og telefondekningen ble slått ut omtrent samtidig som Israel trappet opp angrepene mot Gazastripen.

Flere organisasjoner har ikke fått tak i sine medarbeidere, og mange har fryktet at grusomheter har blitt holdt skjult for verden.

– Denne mørkleggingen av informasjon kan føre til at store grusomheter blir dekket over og bidra til at ansvarlige for brudd på menneskerettigheter går fri, sa analytiker Deborah Brown i Human Rights Watch lørdag.