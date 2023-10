NTB

En 15 år gammel gutt ble knivstukket i København lørdag kveld. Han ble alvorlig såret, men er utenfor livsfare.

Politiet antar at han ble stukket ned på åpen gate i Indre By, og de tror ikke at hendelsen var gjengrelatert. Ingen er pågrepet i saken, men de har noen spor å gå etter.

– Det har formodentlig vært noe bråk, sier politietterforsker Torben Madsen.

De ble varslet om hendelsen litt over klokka 19