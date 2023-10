Få palestinske stemmer når ut fra Gaza

NTB

En tynn strøm av nyheter drypper ut fra den beleirede Gazastripen fra de få palestinerne som klarer å få kontakt med omverdenen i bomberegnet.

Mobil- og internettdekningen forsvant brått for de fleste av Gazas innbyggere da Israel trappet opp bakkeoperasjonene fredag kveld. Samtidig ble den lille enklaven rystet av intense luftangrep som lyste opp nattehimmelen.

Et lite antall palestinere med internasjonale sim-kort eller satellitt-telefoner tok på seg oppgaven med å få nyheter ut til verden.

Blant dem er den 28 år gamle palestinske journalisten Hind al-Khoudary. De massive luftangrepene overgikk noe annet hun har opplevd i løpet av de siste tre ukene eller noen av de fire foregående krigene mellom Hamas og Israel, forteller hun.

– Det var galskap, sier hun, utmattet og redd for at forbindelsen til verden kan forsvinne når som helst.

Sosiale medier har vært en livsline for desperate palestinere som vil dele sin fryktelige skjebne med verden. Men i helgen forsvant denne.

Innstendig bønn om inngripen

Lørdag sprang folk gjennom nabolag under kraftig bombardement for å se til sine kjære og forsikre seg om at de er i live. Ambulansearbeidere har lite annet enn lyden av bombenedslag å navigere etter, da nødnummeret ikke fungerer.

– Det er en katastrofe. Hele familier ligger begravd under ruinene, sier frilandsjournalist Anas al-Sharif.

Gjennom WhatsApp forteller fotojournalist Ashraf Abu Amra på det nordlige Gaza at det er panikk og forvirring over alt.

– Det er knapt mulig å sende denne meldingen. Alt jeg ønsker å formidle er at det internasjonale samfunnet må gripe inn og redde Gazas innbyggere fra døden umiddelbart.

Store problemer for sykehusene

Helsemyndighetene på Gazastripen sier at mangelen på mobil- og telefondekning har paralysert helsetjenestene. Å koordinere arbeidet er en kjempeutfordring. Heller ikke internasjonale hjelpeorganisasjoner får kontakt med sine medarbeidere.

Philippe Lazzarini, leder for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), har brukt lørdagen til å skrive brev for hånd til sine medarbeidere hvor han uttrykker stor bekymring for sikkerheten.

– Jeg håper stadig at dette helvetet på jord skal ta slutt og at du og familien din er trygg, skrev han i brevet.