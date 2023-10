100.000 demonstrerte i London med krav om våpenhvile

For tredje helg på rad var det en stor demonstrasjon i London mot Gazakrigen.

NTB

Flere hundre tusen demonstranter samlet seg i gatene i en rekke byer i Europa, Midtøsten og Asia for å markere støtte til palestinerne i Gaza.

I London anslår britiske medier at minst 100.000 mennesker deltok da det for tredje helg på rad ble avholdt en propalestinsk demonstrasjon her.

Deltakerne gikk gjennom sentrum av hovedstaden og krevde at den britiske regjeringen ber om en våpenhvile.

Rundt 1000 politifolk holdt vakt under demonstrasjonen, der folk ropte «Fritt Palestina» og «Stopp massakren i Gaza». Protesten gikk stort sett rolig for seg, men minst to personer ble pågrepet etter basketak med politiet.

Det var også demonstrasjoner i blant annet København, Roma, Stockholm, Oslo og Berlin. I Frankrike har enkelte byer forbudt demonstrasjoner etter at Gaza-krigen brøt ut. Likevel trosset en liten gruppe demonstranter forbudet i Paris, mens flere hundre demonstrerte i Marseille.

Også i Kuala Lumpur i Malaysia og i Iraks hovedstad Bagdad, samt i Wellington på New Zealand var det propalestinske demonstrasjoner lørdag. I Istanbul i Tyrkia deltok flere hundre tusen personer på et arrangement der president Recep Tayyip Erdogan talte.