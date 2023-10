Israel henter hjem Tyrkia-diplomater etter flammende Erdogan-tale

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Les mer Lukk

NTB Sigurd Nordmo

Vesten har et hovedansvar for den israelske hærens angrep på palestinere på Gazastripen, hevder Tyrkias president og anklager Israel for krigsforbrytelser.