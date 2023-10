Utenriksministeren: – Katastrofal situasjon for dem som er inne i Gaza

NTB

Opptrappingen i Gaza er katastrofal for alle som er der. Dessverre også for norske statsborgere som ikke kommer seg ut, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

– Det gjelder jo alle som er der. Dessverre også de norske statsborgerne som befinner seg der. Det er ingen trygge steder å være på Gazastripen, sa Eide (Ap) da han møtte pressen lørdag.

– Vi vet at noen av de norske borgerne har blitt skadd, og vi prøver å finne ut om det er noen nye skadde etter nattens angrep, sier utenriksministeren, som legger til at det er vanskelig å få kontakt med mennesker i Gaza som følge av manglende tilgang på internett og mobilnett.

Går over streken

Han mener det nå er viktig å være tydelig og konsekvent.

– Selv om vi har sagt og fortsatt mener at Israel har rett til selvforsvar, så er den retten selvfølgelig også innskrenket av de reglene som gjelder for krigføring – det betyr at man skal ta aktive grep for å skille mellom stridende og sivile i krig, og at man skal tilrettelegge for humanitær hjelp der det er mulig, sier Eide.

– Det må være et forhold mellom de politiske målene som vil oppnås og den makten som brukes. Vi mener at det vi ser nå, går ganske langt i å utfordre de prinsippene, for å si det forsiktig, legger han til.

– Brenner sympatien

Utenriksministeren tror ikke de voldsomme angrepene mot Gazastripen vil gagne Israel i det lange løp.

– Nå opplever vi at Israel brenner opp mye av den sympatien de opprinnelig hadde og mobiliserer verden mot seg, sier Eide.

– Dette er ingen fordel for dem, fordi i det lange løp skal de leve i fred med både palestinerne og sine arabiske naboer, og da må de også midt i striden klare å tenke på hvordan de skal få det til. Dette sier vi som en venn av Israel, sier han videre.

Har fortsatt troen på tostatsløsning

På sikt mener Eide at en tostatsløsning er den eneste veien til langvarig fred.

– I vårt syn er den eneste varige løsningen en israelsk stat og en palestinsk stat, slik planen i Oslo-avtalen var. Mange tror ikke-løsningen vi har forvaltet i snart 30 år var en løsning, men det er ikke det, sier han.

Og selv om utenriksministeren er tydelig på at det akkurat nå er viktigst å stanse opptrappingen på Gazastripen, mener han at det også er viktig å tenke framover.

– Det er ofte i de mest dramatiske situasjonene at man klarer å tenke nytt om framtiden, sier han.