NTB

Hamas sier de prøver å finne åtte israelsk-russiske gisler som ble tatt til fange 7. oktober, og deretter løslate dem.

Hamas sier at fikk en liste fra utenriksdepartementet i Moskva over borgere med dobbelt statsborgerskap som var tatt som gisler under Hamas-angrepet for tre uker siden.

– Vi ser etter dem. Det er vanskelig, men vi leter. Og når vi finner dem, skal vi la dem gå, sier en talsperson for Hamas, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria.