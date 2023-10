Stor folkemengde i New York demonstrerte for våpenhvile – stengte jernbanestasjon

NTB

Store folkemengder demonstrerte i New York med krav om våpenhvile mellom Israel og Hamas. Togstasjonen Grand Central Station ble stengt som følge av protestene.

Demonstrasjonen er organisert av en gruppe kalt Jødisk stemme for fred.

Over 200 demonstranter ble anholdt, ifølge politiet. Arrangørene oppgir et tall på over 300.

– Grand Central Terminal er stengt inntil videre på grunn av en demonstrasjon, opplyste byens operatør for kollektivtrafikk.

Bilder viser mange demonstranter i håndjern. T-skjortene deres har påskriften «våpenhvile nå» og «ikke i vårt navn».

Organisatorene omtaler demonstrasjonen som «det største tilfellet av sivil ulydighet som New York har sett på 20 år».

Rabbier markerte starten på sabbaten fredag kveld ved å tenne lys og minnes de døde ved å be kaddish-bønnen.

– Sabbaten er vanligvis en hviledag, men vi kan ikke tillate oss å hvile mens folkemord finner sted, sier Rabbi May Ye i en uttalelse fra organisatorene.

– Livene til palestinerne og israelerne er knyttet sammen, og trygghet kan bare oppstå gjennom rettferdighet, likhet og frihet for alle, sier Ye.

New York har den største jødiske befolkningen utenfor Israel, på rundt 1,6 millioner.

Fredag trappet Israel opp luftangrepene mot Gazastripen og varslet en utvidelse av operasjoner på bakken.

Samme dag var det en stor støttemarkering for Israel på Times Square i byen, hvor det var satt fram tomme stoler som symboliserte Hamas' gisler på Gazastripen.