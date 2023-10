Mistenkt masseskytter i Maine funnet død

NTB

Mannen som er mistenkt for å ha drept 18 personer i Maine i USA, er funnet død, skriver amerikanske medier.

Flere medier har fått nyheten fra kilder i politiet.

Det var onsdag at en 40 år gammel mann åpnet ild på to steder i Maines nest største by Lewiston. I tillegg til de drepte ble 13 såret. Masseskytingen er den verste i USA til nå i år.

Politiet har kalt inn til en pressekonferanse klokka 4 norsk tid.

Det har vært en storstilt aksjon som har forsøkt å finne mannen de siste dagene. Noen timer før nyheten om den mistenktes død ble kjent, ble navn og alder til alle de døde offentliggjort. Ofrene var i alderen 14 til 76 år.