Biden møtte Kinas utenriksminister

NTB

USAs president Joe Biden hadde samtaler med Kinas utenriksminister Wang Yi fredag, opplyser Det hvite hus.

Fra før var det kjent at Wang skulle møte utenriksminister Antony Blinken i Washington fredag.

Etter møtet med Biden sier Det hvite hus at presidenten understreket at USA og Kina må samarbeide for å håndtere globale utfordringer.

– Presidenten la vekt på at både USA og Kina trenger å håndtere konkurranse i forholdet på ansvarlig vis, og opprettholde åpne kommunikasjonslinjer, heter det i uttalelsen etter møtet mellom Wang og Biden.