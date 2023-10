USAs ambassade gjenåpnet Tromsø-kontoret etter nesten 30 år

Den amerikanske ambassadøren i Norge, Marc Nathanson, talte under åpningen av USAs kontor i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs ambassade i Norge gjenåpnet fredag sitt Tromsø-kontor. Ambassadøren sier at kontoret er viktig for et fredfullt Arktis.