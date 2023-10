Slovakia vil ha garantier for EU-støtten til Ukraina

Slovakias nyvalgte statsminister Robert Fico sier at EUs 50 milliarder euro i bistand til Ukraina bør inkludere garantier om at midlene ikke blir misbrukt. Foto: Omar Havana / AP / NTB

NTB

Slovakias nyvalgte statsminister Robert Fico sier at EUs 50 milliarder euro i bistand til Ukraina bør inkludere garantier om at midlene ikke blir misbrukt.

– Ukraina er blant de mest korrupte landene i verden, og vi mener at betingelsen for den overdrevne økonomiske støtten bør være garantier for at EU-pengene, inkludert støtten fra Slovakia, ikke blir underslått, sier Fico i en uttalelse.

Fico ble onsdag utnevnt til statsminister i Slovakia for fjerde gang. Han gikk til valg på at han blant annet ville kutte våpenstøtten til Ukraina, og han har flere ganger kritisert sanksjonene mot Russland.

Hans oppfordring om vilkår for EU-støtten kom i en debatt på et todagers toppmøte med EU-ledere torsdag, der han sammen med Ungarns statsminister Viktor Orban kritiserte bistanden til Ukraina.

Fico sa også at han mente at deler av all EU-støtte til Ukraina burde gå til å fornye Slovakias infrastruktur langs landets østlige grense til Ukraina, samt støtte til slovakiske selskaper i restaureringen av Ukraina.

Statsministeren sa imidlertid at han var klar til å øke Slovakias bidrag til EUs budsjett med 400 millioner euro de neste fire årene, selv om landets økonomi ifølge ham er ødelagt.

Fico er leder for det sosialdemokratiske partiet Smer, som er omtalt som prorussisk.