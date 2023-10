USA: Kinesisk jagerfly farlig nære amerikansk B-52

Tidligere denne uken kom et kinesisk jagerfly farlig nært et amerikansk bombefly. Hendelsen føyer seg inn i en lang rekke lignende hendelser.

Det var tirsdag denne uken et kinesisk jagerfly av typen J-11 skulle identifisere et amerikansk bombefly av typen B-52 over Sør-Kinahavet. Ifølge det amerikanske forsvaret opptrådte det kinesiske flyet farlig under møtet mellom de to.

– Vi er bekymret for at denne piloten ikke var klar over hvor nær han var å forårsake en kollisjon, skriver amerikanske U.S Indo-Pacific Command i en pressemelding.

Ifølge det amerikanske forsvaret hadde det amerikanske B-52-flyet sin fulle rett til å fly i området.

Skjedde på natten

Ifølge USA fløy den kinesiske piloten på en «usikker og uprofesjonell måte». Det kinesiske flyet skal ha holdt høy hastighet da det ifølge amerikanerne fløy både under og foran det amerikanske flyet.

Jagerflyet skal på et tidspunkt bare ha vært tre meter unna B-52-flyet. Det hele skjedde på natten.

Et amerikansk B-52 over Afghanistan. Det var et fly av denne typen som var innblandet i hendelsen over Sør-Kinahavet tidligere denne uken.

Flere hendelser

Tidligere i oktober offentliggjorde det amerikanske forsvarsdepartementet, også kjent som Pentagon, flere bilder og videoer som viser kinesiske fly utføre det som omtales som «risikofylte manøvre» nær amerikanske fartøy.

– Siden høsten 2021 har vi sett mer enn 180 slike hendelser. Det er flere de to siste årene enn vi så på et tiår før det, sier Ely Ratner, assisterende statssekretær for Indopasifisk sikkerhet i det amerikanske forsvarsdepartementet, ifølge en pressemelding fra Pentagon.

Det er ikke bare i lufta amerikanske fartøy møtes med det USA oppfatter som en aggressiv holdning. Kinesiske marinefartøy har vært innblandet i lignende hendelser i området, skriver departementet.

Omstridt område

Siden 1970-tallet har Sør-Kinahavet vært et omstridt område, både på grunn av de spesielle geografiske forholdene med flere små øyer og sandbanker som ofte forsvinner ved høyvann, og på grunn av ulike staters overlappende krav om suverenitet og økonomiske soner.

Både Kina, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, Filippinene og Taiwan grenser til havområdet. USA er alliert med flere land i området. Landet opprettholder et militært nærvær og deltar i militærøvelser.