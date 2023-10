Overlevende etter Hamas-massakre tar avstand fra hevnangrep

Over 7000 palestinere er drept i israelske angrep mot Gazastripen siden 7. oktober, nærmere 3000 av dem barn, ifølge Gazas helsemyndigheter. Denne kvinnen sørger over et familiemedlem som ble drept i et angrep som rammen en kirke i Gaza by 20. oktober. Foto: AP / NTB

NTB

Mange overlevende og pårørende til israelere som ble drept i Hamas-angrepet 7. oktober, ber om stans i angrepene mot Gazastripen og vil ikke ha hevn.

Israelske medier har snakket med flere som overlevde Hamas-angrepet og med pårørende av drepte. Andre har delt innlegg og minneord i sosiale medier, og budskapet er klart: De ønsker ikke hevn, og de vil ha slutt på bombingen i Gaza.

De israelske luftangrepene mot den tett befolkede Gazastripen har i skrivende stund kostet over 7000 palestinere livet, nærmere 3000 av dem barn, ifølge Gazas helsemyndigheter.

– Ikke bruk våre døde og vår sorg som påskudd for å påføre andre familier død og smerte, sier Noi Katsman. Hun mistet broren Hayim da Hamas-soldater angrep kibbutzen Holit.

– Jeg krever at denne sirkelen av smerte blir brutt. Den eneste veien å gå er frihet og like rettigheter, er hennes budskap.

Ikke i mitt navn

Yotam Kipnis mistet faren og vil også ha slutt på krigen.

– Ikke skriv min fars navn på en granat, han ville ikke ha ønsket det, er hans budskap i et minneord om faren.

Laor Abramov var en av de rundt 1400 som ble drept i Hamas-angrepet. Moren Michal Halev er tynget av sorg, men trygler omverdenen om å legge press på Israel og få en slutt på angrepene mot Gazastripen.

– Jeg ber verden om å få en slutt på disse krigene, slutt å drepe mennesker, slutt å drepe babyer. Krig er ikke svaret, man kan ikke løse problemer med krig, sier hun i en video lagt ut på Facebook.

– Israel gjennomgår nå en fryktelig tid, og jeg vet at mødre i Gaza også gjennomgår en fryktelig tid. Men jeg vil ikke ha hevn i mitt navn, sier hun.

Ingen løsning

Lederen for den israelske menneskerettsorganisasjonen Yesh Din, Ziv Stahl, overlevde selv det dramatiske Hamas-angrepet mot kibbutzen Kfar Aza. Hun er svært kritisk til Israels krigføring.

– Jeg trenger ikke hevn, ingenting kan bringe tilbake dem som er borte, skriver hun i avisen Haaretz.

– Vilkårlig bombing i Gaza og drap på sivile som ikke var involvert i disse forferdelige forbrytelsene, er ingen løsning, skriver hun.

– Dette er snarere den sikreste måten å forlenge volden, terroren og sorgen på, fortsetter Stahl.

Døde babyer

En av de over 200 som ble tatt til fange under Hamas-angrepet, og som holdes som gissel i Gaza, er Vivian Silver. Sønnen Yonatan Ziegen er ikke i tvil om hva moren tenker om de israelske angrepene.

– Man kan ikke bringe døde babyer til liv igjen ved å drepe flere babyer. Vi trenger fred. Det er det hun har kjempet for hele sitt liv, sier han til israelsk TV.

Fredsaktivisten Maoz Inon mistet begge sine foreldre i Hamas-angrepet.

– I min familie søker vi ikke hevn. Hevn vil bare føre til mer lidelse og flere døde, sier han i et intervju med BBC.

Inon har det samme budskapet i et innlegg på Al Jazeera.

– Israel gjentar samme feil gang på gang. Hevn bringer ikke mine foreldre tilbake, det kommer heller ikke til å bringe andre drepte israelere og palestinere tilbake. Det motsatte vil skje, det vil bringe mer død. Vi må bryte denne sirkelen, skriver han.

Ber om fred

Millet Ben-Haim overlevde massakren der rundt 270 ble drept på en musikkfestival nær kibbutzen Re'im. I et intervju med britiske ITV forteller hun om de desperate telefonsamtalene der hun tok farvel med familien.

– Jeg fortalte familien min at jeg elsket dem og at jeg var glad for det livet jeg hadde levd, forteller hun.

Heller ikke hun er ute etter hevn.

– Jeg ønsker ikke hevn, jeg ønsker fred, sier hun til ITV.

Skammelig

En 19 år gammel jente som overlevde Hamas-angrepet i kibbutzen BeŽeri, kaller Israels angrep mot Gazastripen skammelige. Hun har et klart budskap i en video hun har lagt ut i sosiale medier.

– Det er noe jeg vil si til dere, israelere, politikere og dere i utlandet. Lytt nøye til det jeg har å si. Hvordan skal jeg kunne stå opp om morgenen, vel vitende om at i Gaza, 4,5 kilometer fra BeŽeri, så er ikke krigen over. For meg var krigen over etter 12 timer, for jeg hadde et sted å evakuere til, sier hun, med henvisning til Gazas 2,3 millioner innestengte innbyggere.

– De som snakker om hevn bør skamme seg, sier 19-åringen.

Tragisk feil

Haaretz-kommentatoren Iris Leal advarer mot å gjenta USAs såkalte krig mot terror. Den resulterte i to langvarige kriger, kostet hundretusener av sivile livet, bidro til at IS så dagens lys og styrket Iran, påpeker hun.

– Det er en tragisk feil å svare på vold med enda mer vold. Hevnen er en blendende og destruktiv følelse som krever tilfredsstillelse, men det er den verst mulige rådgiveren, skriver hun.

Den norskstøttede israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem mener det samme.

– Én forbrytelse rettferdiggjør ikke en annen. Angrepene mot sivile i Gaza må stanse, krever de.

Bibelsk hevn

Mens mange ofre og pårørende tar avstand fra Israels krigføring på Gazastripen, kommer det helt andre toner fra politikere i statsminister Benjamin Netanyahus Likud-parti og andre på høyresiden i Israel.

Moshe Feiglin, som flere ganger har stilt som kandidat til lederposten i Likud, mener Gazastripen bør jevnes med jorda slik Dresden ble i 1945, og at de 2,3 millioner palestinerne som bor der bør drives på flukt til Egypt.

– Dersom vi ikke dreper dem, er vi brutale mot våre egne barn, sa han nylig i et intervju med israelsk TV.

Feiglin etterlyser «bibelsk hevn» og sender følgende oppfordring til israelske soldater.

– Drep alt som rører på seg. Ødelegg, drep, utrydd, sier Feiglin.

Legitime mål

Israels langt mer moderate president Isaac Herzog vakte også oppsikt da han under en pressekonferanse mer enn antydet at sivilbefolkningen på Gazastripen er å anse som legitime mål.

– Hele nasjonen der har ansvaret. Retorikken om at sivile ikke visste, ikke var involvert, det er absolutt usant. De kunne ha gjort opprør, de kunne ha kjempet mot dette onde regimet, sa Herzog.

Ifølge helsemyndighetene på Gazastripen har de israelske angrepene nå krevd over 7000 liv, flertallet sivile, blant dem nærmere 3000 barn.