Professor Anthony Glees forteller at russiske myndigheter ikke er ukjente med å dekke til lederes sykdommer.

Vladimir Putin er «alvorlig syk», men Russland vil fortsette å fremstille den russiske presidentens helse som «uforanderlig» på grunn av den økende bekymringen for hans velbefinnende, hevder en ekspert.

Det spekuleres stadig mer i Putins helse etter at det verserte rykter om at den russiske presidenten skal ha fått hjertestans i helgen.

Til tross for at Russland avviser opplysningene, mener professor Anthony Glees ved Buckingham University at det er uunngåelig at Putin vil få helseproblemer.

– Putin er svært syk. Det kan ikke være annerledes. I motsetning til hvordan han selv ser på seg selv, er han et dødelig menneske som oss andre, sier han.

– Det store spørsmålet er selvfølgelig hvor syk. Jeg mener det er helt plausibelt at han er alvorlig syk, ikke bare generelt syk, fortsetter han.

Glees vil ikke utelukke muligheten for at Putin bruker dobbeltgjengere og en rekke medikamenter for å skjule helseproblemene sine, og tar også opp mistenkte hjertestans, som Kreml siden har bestridt, skriver GB News.

– Vanskeligheten her er at fornektelsene ikke er til å stole på, og russiske myndigheter har alltid dekket over sine lederes sykdommer, for eksempel i sovjettiden, eller til og med over Jeltsins alkoholisme, sier han.

– Gjennområtten

Akademikeren understreker imidlertid at Putin selv ønsker å fremstå som sterk, samtidig som Kreml har «all interesse av å fremstille Putin som uforanderlig».

Glees, som identifiserte Parkinsons sykdom og leukemi som potensielle sykdommer som den russiske presidenten kan ha, fortsetter: «Selv om kroppen hans fortsatt fungerer, er sjelen hans gjennområtten, og det vil til slutt ta knekken på han».

Kremls talsmann Dimitrij Peskov har avvist påstandene om at Putin skulle ha fått hjertestans og at den russiske presidenten skulle ha brukt dobbeltgjengere.

Han kaller det hele en «absurd bløff» og la til: «Alt er i orden med ham, dette er bare enda en bløff».

Peskov fortsatte: «Dette tilhører kategorien absurde informasjonsbløffer som en hel rekke medier diskuterer med misunnelsesverdig iherdighet. Dette fremkaller ikke annet enn et smil».

Putin har også tidligere benektet at han bruker dobbeltgjengere.