Ungarn krever unnskyldning fra Sverige før godkjenning av Nato-medlemskap

NTB

Ungarn krever en unnskyldning fra Sverige før nasjonalforsamlingen vil godkjenne Sveriges Nato-søknad, sier den ungarske ministeren Gergely Gulyas.

– Svenskene må forklare hva som har skjedd den siste tiden, sa han på en pressekonferanse onsdag kveld, skriver SVT.

Gulyás er stabssjefen til Ungarns statsminister Viktor Orban.

Han sikter til et videoinnslag på en svensk utdanningskanal der det sies at demokratiet i Ungarn har lidd under Orbans styre.

Videoen ble kjent i september.

– Siden da har situasjonen blitt verre, sier Gulyás, som sier det nå ikke er sikkert at Ungarn kommer til å stå ved sitt tidligere løfte om at de ikke vil være det siste landet som ratifiserer den svenske Nato-søknaden.

Onsdag sa et ungarsk parlamentsmedlem at avstemningen tidligst kan skje 6. november.

På vei inn til EU-toppmøtet i Brussel torsdag sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson at han kommer til å ta opp saken med Ungarn.

– Jeg kommer sikkert til å snakke med Orban på møtet, sier Kristersson, som understreker at enhver nasjonalforsamling har rett til å ta sine egne beslutninger.

– Det er ikke noe jeg kan gjøre noe med, sier han.