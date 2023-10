Rånere terroriserer nabolag i New Zealand – med Céline Dion

Canadiske Celine Dion er populær blant rånere på New Zealand. De spiller låtene hennes på full guffe til langt ut på natta for å utkonkurrere hverandre. Arkivfoto

NTB

Låtene til Céline Dion viser seg ikke å være sjarmerende når de spilles for full guffe klokka 2 på natta, slik et nabolag i New Zealand har opplevd i månedsvis.

– Det er en hodepine, innrømmer ordfører Anita Baker.

Det er beboere i Porirua som har lidd seg gjennom søvnløse netter i lengre tid. Byen ligger like nord for hovedstaden Wellington og har drøyt 60.000 innbyggere.

De siste sju årene har såkalte «sirenekamper» vært et problem flere steder i landet. Deltakerne er bileiere, ofte med minoritetsbakgrunn, som har store, sireneaktige høyttalere på biler og til og med sykler. De kjemper om å spille med høyest mulig volum.

Baker forklarer at de elsker Céline Dion på grunn av de høye tonene i stemmen. Resten av Poriruas innbyggere har imidlertid fått nok av natt etter natt med «My Heart Will Go On» og «It's All Coming Back To Me Now». Bråket starter så tidlig som klokka 19 og kan holde på helt til klokka 2 på morgenen.

Konkurrerende biler parkerer ved siden av hverandre med motoren i gang og pumper ut musikk før de kjører videre for å unngå politiet. Det hele foregår i sentrum av Porirua, og ettersom de fleste av byens innbyggere bor i høyden, fungerer det som en lydtrakt.

Nærmere 300 innbyggere har skrevet under på en kampanje for å kreve at kommunen stanser praksisen I tillegg har Baker fått langt flere rasende eposter.