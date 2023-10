Biden fikk spørsmål av Xi om ny allianse skulle omringe Kina

NTB

Kinas president Xi Jinping skal ha spurt USAs president Joe Biden om den nye AUKUS-alliansen var et forsøk på å omringe Kina, følge sistnevnte.

– Da vi la opp AUKUS-samarbeidet med Storbritannia og Australia, fikk jeg spørsmål fra Xi Jinping om vi prøvde å omringe Kina. Jeg sa nei, vi bare prøver å sørge for at skipsledene holdes åpne, sa Biden onsdag.

Avsløringen kom under en pressekonferanse med Australias statsminister Anthony Albanese, som er på besøk i Washington. AUKUS er et treparts sikkerhetssamarbeid mellom USA, Australia og Storbritannia i Stillehavet og Indiahavet som ble opprettet i 2021.

– Det kommer i tillegg til at vi satte sammen «Firerbanden», som Kina heller ikke setter pris på, sier Biden.

Den såkalte Firerbanden er et samarbeid mellom USA, India, Japan og Australia for å begrense Kinas innflytelse i regionen. Biden kaller samarbeidet viktig for å opprettholde stabilitet i Taiwanstredet og Indiahavet. Kina raste mot opprettelsen i sin tid.