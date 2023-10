FN: Ingen trygge steder i Gaza – 250 angrep siste døgnet

– Folk står overfor umulige valg. Det er ingen trygge steder i Gaza, sier Lynne Hastings, som er FNs koordinator for humanitære saker i Gaza. Hær bærer en palestinsk mann et skadd barn etter et israelsk bombeangrep ved Khan Younis, sør på Gazastripen.

NTB

Det er ingen steder på Gazastripen som nå er trygge, sier FN. Israel har bombet flere hundre mål i natt.

– Folk står overfor umulige valg. Det er ingen trygge steder i Gaza, sier Lynne Hastings, som er FNs koordinator for humanitære saker i Gaza.

Gazastripen har vært utsatt for intens bombing etter at Hamas angrep Israel, og over 6500 mennesker er drept. Det er ventet at Israel skal starte en bakkeoperasjon på et tidspunkt.

Ifølge Israels hær (IDF) har de angrepet mer enn 250 mål det siste døgnet. Hæren sier at de har angrepet kommandobaser, tunnelsjakter og rakettutskytingsposisjoner.

Angrep mål ved barnehage

Flere av målene var i boligområder. Blant annet ble et mål i byen Khan Younis sør på Gazastripen angrepet.

Israel sier det er blitt skutt raketter mot Israel derfra. Stedet som ble angrepet, ligger like ved en moské og en barnehage.

Ifølge Israel beviser det at Hamas bruker sivilbefolkningen som skjold.

Sendte inn stridsvogner

IDF sier også at de har brukt stridsvogner inne på Gazastripen i et «målrettet raid» natt til torsdag.

Ifølge Reuters har hærens radiostasjon meldt at bakkestyrker har gjennomført en «relativt stor» operasjon over grensen mot Gazastripen i løpet av natten.

Times of Israel skriver at Israel i et kort raid sendte stridsvogner inn på Gazastripen.

Forberedte bakkeoperasjon

På X skriver Israels hær at raidet skjedde nord på Gazastripen og er del av forberedelsene for de neste stadiene av krigen. Det er ventet at Israel skal starte en stor bakkeoperasjon på Gazastripen.

Hæren opplyser at de lokaliserte og angrep Hamas-posisjoner, samt at de ødela infrastruktur, panservern og gjorde annet arbeid for å gjøre området klart for bakkeoperasjonen.

Soldatene forlot området etter raidet. Israel har gjennomført flere mindre raid på Gazastripen etter at Hamas angrep Israel og tok livet av over 1400 mennesker, blant dem mange sivile og barn.

Den etterfølgende bombingen av Gaza er en av de mest intense noensinne. Minst 6547 mennesker er drept, blant dem mange barn.

Humanitær krise

Det er kritisk mangel på vann, mat og strøm. Israel har beleiret Gaza og innført en blokade. Særlig mangelen på brensel skaper nå stor bekymring.

Helsedepartementet i Gaza sa onsdag at opp mot 7000 pasienter og sårede på sykehusene risikerer å dø hvis det ikke kommer inn brensel til generatorene.

Israels hær har nektet og sagt at Hamas tar forsyningene selv.

Ifølge FN er det minst 17.439 som er blitt såret i angrepene på Gazastripen. FN har sagt at de snart er tomme for brensel, og at de har begynt å redusere sitt arbeid på Gazastripen.