FN advarer: Over 100 millioner drevet på flukt

Nyauke (18) forteller at hun flyktet fra kamphandlingene i Sudan - etter at hun først hadde flyktet dit på grunn av borgerkrigen i Sør-Sudan. Her med sin ett år gamle søster Kouli og moren Naya i et transitsenter for fordrevne ved Joda i Renk, Sør-Sudan. Foto: Andrew McConnell / UNHCR / NTB Les mer Lukk

NTB

Mens verdens oppmerksomhet er rettet mot Gaza – der over 1 million skal være drevet på flukt – advarer FN om at over 100 millioner er fordrevet ellers i verden.