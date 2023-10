Sør-Korea, Japan og USA fordømmer nordkoreansk våpenforsyning til Russland

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov tar Nord-Koreas leder Kim Jong-un i hånda under et besøk til Pyongyang i oktober. Japan, USA og Sør-Korea hevder å ha beviser på at nordkoreanerne har forsynt Russland med våpen som brukes i Ukraina. Foto: Russian Foreign Ministry Press Service telegram channel via AP / NTB

NTB

Sør-Korea, Japan og USA fordømmer sterkt forsyninger av våpen og militært utstyr fra Nord-Korea til Russland. Landene sier de har beviser på flere slike leveranser.

Russland og Nord-Korea har tidligere avvist at nordkoreanerne har forsynt russerne med våpen til bruk i invasjonskrigen mot Ukraina etter påstander fra USA og granskere om at fartøy som fraktet konteinere, trolig med våpen, har beveget seg mellom de to landenes havner.

Det har ikke vært mulig å få bekreftet hva konteinerne inneholdt, men i rapportene heter det at de senere ble observert idet de ble levert til et russisk ammunisjonslager nære grensa mot Ukraina.

– Slike våpenleveranser, som vi nå har fått bekreftet at er gjennomført, vil øke omfanget av den menneskelige lidelsen som følge av Russlands aggresjonskrig betydelig, sier de tre landene i en felles uttalelse. Landene hevder videre at Nord-Korea ønsker støtte fra Russland for å styrke sitt eget forsvar i bytte for våpenleveransene.

Nord-Korea og Russland kunngjorde at de er enige om tettere militært samarbeid da Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Russlands president Vladimir Putin møttes i september.

Noen uker senere tok Russlands utenriksminister Sergej Lavrov turen til Pyongyang for å møte Kim.