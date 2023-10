Gaza-konflikten blir toppsak på EU-toppmøte – landene krangler om ordlyd

NTB

Skal EU ta til orde for våpenhvile, «humanitære pauser» eller et «humanitært vindu» på Gazastripen? EU-landene krangler om detaljene.

Torsdag og fredag samles EUs stats- og regjeringssjefer til høstens første toppmøte. Det vil etter alt å dømme bli tydelig preget av konflikten mellom Israel og Hamas på Gazastripen.

Men der FNs generalsekretær António Guterres har tatt til orde for en umiddelbar humanitær våpenhvile for å få inn nødhjelp til befolkningen på Gazastripen, krangler EU-landene om ordlyden.

Pause eller pauser?

På sitt møte mandag greide ikke EUs utenriksministre å bli enige om en felles holdning.

Men ifølge et utkast til en toppmøteuttalelse som Bloomberg har fått innsyn i, ligger det an til at EU-lederne kan bli enige om en uttalelse der de støtter kravet om en «humanitær pause» i krigshandlingene.

Eller – det kan bli hetende «pauser», fordi flertallsformen kan dempe inntrykket av at EU krever en lengre stans i kamphandlingene.

– Ordlyden er viktig, sier en talsperson for EU.

En kilde nær de innerste sirklene i EU sier at det er viktig å finne en «balanse» i teksten.

– Noen land mener at ordet «våpenhvile» griper altfor langt inn i Israels rett til å forsvare seg, sier kilden.

Skeptiske

Tyskland er blant landene som har vært kritisk til å kreve en humanitær våpenhvile. Men utenriksminister Annalena Baerbock sa i FNs sikkerhetsråd tirsdag at det nå er nødvendig med et «humanitært vindu».

Onsdag satte to av Israels sterkeste støttespillere i EU, Tsjekkias statsminister Petr Fiala og Østerrikes statsminister Karl Nehammer, seg på flyet til Israel, der de blant annet skulle møte statsminister Benjamin Netanyahu og president Isaac Herzog.

Besøket vil neppe gjøre dem mildere stemt, skriver Politico.

Frankrikes president Emmanuel Macron har på sin side foreslått å danne en koalisjon som skal bekjempe Hamas.

Ingen kontakt med Hamas

Tsjekkias utenriksminister påpekte mandag at det langt fra er sikkert at Hamas vil respektere en våpenhvile.

EU-kilder sier at EU så langt ikke har hatt noen direkte kontakt med Hamas.

– Det som er viktig nå, er å fokusere på hvilket budskap vi vil sende, sier en talsperson.

Foruten ordlyd er det tre ting som er viktig for EU når det gjelder Midtøsten-konflikten:

* å sikre at humanitær hjelp kommer inn

* å hindre at konflikten eskalerer regionalt

* å få fredsprosessen på skinner igjen

Onsdag ettermiddag var dødstallet på Gazastripen kommet opp i over 6500 mennesker, av dem over 2700 barn.

Ukraina og terror

Også Ukraina står høyt oppe på sakslista. Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj vil, nær sagt som vanlig siden februar i fjor, hilse toppmøtet fra storskjerm.

For EU er det svært viktig å vise landene ikke viker en tomme fra løftet om at de står ved Ukrainas side så lenge det er nødvendig.

Etter terrorangrepet i Brussel i forrige uke, der to svenske fotballsupportere ble drept, har Sverige bedt om at også samarbeid mot terror blir satt på sakslista.

Statsminister Ulf Kristersson har blant annet tatt initiativ til å diskutere mer informasjonsutveksling mellom politi- og rettsmyndighetene i EU.

Også sterkere kontroll på yttergrensene og en strengere returpolitikk er temaer som diskuteres hett i EU for tiden.

