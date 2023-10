Minst 22 døde og mange såret i masseskyting i Maine – skyteinstruktør ettersøkt

NTB

Minst 22 personer er drept og mange er såret i en masseskyting i Lewiston i Maine. Politiet ønsker å komme i kontakt med en skyteinstruktør som nylig fikk psykiatrisk behandling.

Ifølge et politioppslag har mannen, som beskrives som væpnet og farlig, fått trening som skyteinstruktør på et treningsanlegg for reserviststyrker i Maine.

Han var innlagt på psykiatrisk avdeling i to uker i sommer, heter det videre. Det står ingenting om hva han ble behandlet for eller hva slags behandling han fikk.

Det står imidlertid at han hadde meldt fra at han hørte stemmer, og at han hadde truet med å gjennomføre en masseskyting på militærbasen.

Han er navngitt som en interessant person i saken. Ingen er pågrepet.

Mange sårede

ABC News , CNN og NBC News siterer politikilder på at mange titalls er såret. Skytingen har funnet sted på en bowlinghall og på en bar, skriver AP.

Sheriffen har publisert to bilder av den ettersøkte mannen på Facebook.

Bildene viser en mann som har skjegg, langermet skjorte og olabukser, og som holder et automatgevær i skytestilling. Sheriffkontoret har også publisert bilder av en hvit varebil som skal tilhøre mannen.

Sheriffen i Androscoggin fylke oppfordrer alle butikker til å stenge dørene. Delstatspolitiet ber folk i Maine om å holde seg inne og låse dørene.

– Om dere ser mistenkelig aktivitet eller mistenkelige personer, vær snill å ringe 911, skriver politiet på Facebook.

Central Maine Medical Center i Lewiston sier i en uttalelse at de håndterer en situasjon med mange ofre, og at de koordinerer med sykehus i området om å ta imot pasienter.

Biden orienteres

Guvernør Janet Mills skriver i en uttalelse at hun har blitt orientert om situasjonen, og at hun er i tett kontakt med lokale sikkerhetsmyndigheter.

President Joe Biden har snakket med Mills og Maines kongressrepresentanter over telefon for å tilby «full føderal støtte i kjølvannet av dette grusomme angrepet», heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

CNN skriver at FBI har tilbudt ressurser og personell til det lokale politiet.

Lewiston ligger knappe seks mil nord for Maines største by Portland.