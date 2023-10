Økt antisemittisme og islamofobi i USA etter krigen i Midtøsten

Folk veiver israelske flagg under en proisraelsk demonstrasjon i Los Angeles. Siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut 7. oktober har det vært støttedemonstrasjoner for både israelere og palestinere i mange land, blant dem. Men i USA er det også meldt om kraftig oppgang i tilfellene av antisemittisme og islamofobi siden krigens utbrudd. Foto: Damian Dovarganes / AP / NTB

NTB

Det har vært en betydelig oppgang i antall antisemittisk og islamofobisk trakassering siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut, ifølge interessegrupper.

Etter krigsutbruddet på Gaza er antall meldinger om antisemittiske handlinger nesten femdoblet i USA, ifølge den jødiske borgerrettighetsgruppen Anti-Defamation League (ADL).

Tall fra ADL viser en økning på 388 prosent i antisemittiske handlinger i perioden 7. til 23. oktober, sammenlignet med samme periode i fjor.

Økning også før krigen

Foreløpige tall fra ADLs ekstremismesenter viser 312 rapporterte hendelser, inkludert trakassering, overfall og hærverk. Rundt 190 av disse knyttes direkte til konflikten mellom Israel og Hamas.

Organisasjonen viser til eksempler på fysisk vold, voldelig budskap i nettmeldinger og samlinger der «ADL har sett eksplisitt og sterk implisitt støtte for Hamas og/eller vold mot jøder i Israel».

ADL har ført oversikt over antisemittisme i USA siden 1979 og har sett en økning allerede før Gaza-krigen. I fjor ble det meldt inn nesten 3700 hendelser, mer enn noen gang tidligere. 64 av disse ble registrert mellom 7. og 23. oktober 2002. Av disse igjen var fire knyttet til Israel.

Tallene fra ADL kommer samtidig som myndighetene holder oppsyn med innenlands trusler i forbindelse med konflikten.

Knivdrap og overfall

Rådet for amerikansk-islamske forbindelser (CAIR) oppgir at de har fått inn meldinger om 774 tilfeller av islamofobi og forutinntatte holdninger mot palestinere og arabere fra 7. til 24. oktober, nesten tre ganger snittet for slike hendelser i en like lang periode i 2022.

CAIR trekker fram rapporter om et overfall i Brooklyn mot en 18 år gammel palestinsk mann, drapstrusler mot en moské og et knivdrap mot en seks år gammel muslimsk gutt i delstaten Illinois. Amerikanske myndigheter mener gutten ble angrepet fordi han var palestinsk-amerikansk.

USAs justisdepartement har opplyst at de følger med på en økning i trusler mot jøder og muslimer siden konflikten startet.