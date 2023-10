Offisiell svensk ordbok fullført etter 140 år

NTB

Hvor mange svensker trengs for å lage ordbok? Mange, og det tar 140 år. Den Svenska Akademien har arbeidet med sin offisielle ordbok siden 1883, og onsdag ble verket omsider ferdig.

Den Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) er på til sammen 33.111 sider fortelt på 39 bind. Bind 39 blir utgitt i forbindelse med akademiets julefeiring i desember, skriver Dagens Nyheter.

– Det ble påbegynt i 1883, og nå er vi ferdig. Gjennom årenes løp har 137 ansatte jobbet med den, sier Christian Mattsson, som er redaktør for SAOB, til AFP.

Selv om ordboka er komplett, må akademiet jobbe litt til. Årsaken er at flere bind er så gamle at de nå må omarbeides for å få med moderne ord.

Ett av ordene er «allergi», som kom inn i det svenske språket på 1920-tallet og følgelig ikke er i de tidligste bindene, forklarer Matsson.

«Barbiedukke», «app» og «datamaskin» er blant de rundt 10.000 ordene som vil legges til ordboka de neste sju årene.

SAOB er et historisk register for det svenske språket fra 1521 og fram til i dag. Ordboka er tilgjengelig på nett, og rundt 200 utgaver er trykket, primært til bruk for forskere og lingvister.

Akademiet har også en vanlig ordbok for kontemporær svensk.