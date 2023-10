Enighet mellom Ford og streikende bilarbeidere

Fagforeningen United Auto Workers' (UAW) forhandlere har inngått en avtale med Ford, melder CNBC. Ansatte i Ford og to andre store bilprodusenter har streiket siden 14. september. Foto: Paul Sancya / AP / NTB

NTB

Fagforeningen United Auto Workers (UAW) opplyser at de er enige med Ford om en tariffavtale. Bilstreiken i landet har pågått siden 14. september.

Avtalen trenger godkjenning fra ledelsen i fagforeningen før den kan tre i kraft, skriver CNBC , som først omtale enigheten. Den må også ratifiseres av et flertall av selskapets 57.000 fagorganiserte ansatte. Avtalen strekker seg over fire år.

Streiken startet 14. september og gjelder ansatte hos de tre store bilprodusentene i USA – Ford, General Motors og Stellantis.

Til sammen har mer enn 40.000 lagt ned arbeidet. Arbeiderne krever blant annet høyere lønn og bedre arbeidsbetingelser.

Ford-avtalen kan komme til å fungere som et rammeverk for avtaler mellom UAW og de to andre bilgigantene, men det var onsdag kveld lokal tid ikke kunngjort noen flere avtaler.