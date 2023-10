Bot til Trump for å ha overtrådt pålegg

Ekspresident Donald Trump under en pause i rettssalen i New York onsdag. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

NTB

USAs tidligere president Donald Trump ble onsdag ilagt en bot på 10.000 dollar for å ha overtrådt et pålegg om å ikke omtale personalet i retten.

Den såkalte «munnkurven» ble ilagt etter at Trump i et innlegg i sosiale medier gikk ut mot dommerens rettssekretær Allison Greenfield.

Det aktuelle innlegget inneholdt et bilde der Greenfield deltok på et offentlig arrangement sammen med flertallslederen i Senatet, demokraten Chuck Schumer.

Trump omtalte Greenfield som «Schumers kjæreste».

I forrige uke ble Trump ilagt en bot på 5000 dollar for å ha brutt pålegget, og onsdag ble han bøtelagt igjen. Denne gangen kostet det ham 10.000 dollar. Det var en uttalelse som falt i en pause som utløste boten.

– Dommeren er en veldig partisk dommer, med en veldig partisk person som sitter ved siden av ham, kanskje enda mer partisk enn det han er, sa Trump.

Litt senere stormet Trump ut fra rettslokalet, melder CNN.

Cohen endret uttalelser

Det skjedde etter at Trumps tidligere advokat Michael Cohen, et nøkkelvitne i rettssaken, gikk tilbake på tidligere uttalelser om hvorvidt han løy for Kongressen i 2019.

Onsdag sa han nemlig at han løy da han sa Trump aldri hadde bedt ham om å blåse opp størrelsen på utbetalinger.

– Ikke som jeg kan huske, nei, svarte Cohen i 2019 da han ble spurt om Trump hadde instruert ham eller Allen Weisselberg til å blåse opp tallene.

Men onsdag ettermiddag synes Cohen å snu, da han som svar på flere spørsmål sa at han står fast ved vitnesbyrdet fra Kongressen om at han ikke hadde fått instruks om å blåse opp Trumps tall.

– Så herr Trump ba deg aldri om å blåse opp tallene, spurte Trumps advokat Cliff Robert.

– Korrekt, svarte Cohen.

Trump gikk

Trump og hans advokat Alina Habba løftet armene i været etter Cohens svar. Robert ba deretter dommeren om å avvise rettssaken fordi Cohen var et nøkkelvitne.

Dommer Arthur Engoron avviste anmodningen.

– Jeg forlater stedet, utbrøt Trump, og gikk ut av rettssalen.

Utenfor rettslokalet sa Trump at «vitnet innrømmet akkurat at vi vant saken. Og da burde dommeren umiddelbart avslutte denne saken».

Senere klargjorde Cohen sitt svar på spørsmål fra statsadvokaten i New York. Trump ba ikke direkte om å blåse opp tallene – men det lå i kortene at det var det Trump indirekte mente, forklarte Cohen.

– Han snakker som en mafialeder, sa Cohen.