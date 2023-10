Foten ned for amerikanske og russiske Gaza-resolusjonsutkast

NTB

Russland og Kina har lagt ned veto mot et resolusjonsutkast fra USA om den humanitære krisen på Gazastripen. Et russisk forslag nådde heller ikke opp.

De forente arabiske emirater stemte nei til det amerikanske utkastet, mens to land avsto fra å stemme. De ti øvrige medlemmene i FNs sikkerhetsråd stemte for.

Utkastet fra USA tar til orde for «humanitære pauser» slik at nødvendig hjelp kan leveres inn på Gazastripen. I samme utkast forsvarer USA ikke bare Israels, men «alle lands individuelle og kollektive naturlige rett til selvforsvar».

Den russiske FN-ambassadøren Vassilij Nebenzia sa allerede tirsdag at han ikke kom til å gi sin støtte til det amerikanske forslaget fordi det ikke tok til orde for våpenhvile.

Sikkerhetsrådet stemte senere onsdag over et konkurrerende forslag fra Russland. Det russiske forslaget tar til orde for «en umiddelbar, holdbar og fullt respektert humanitær våpenhvile» og «fordømmer all vold og fiendtligheter mot sivile».

Heller ikke dette forslaget ble vedtatt. Bare Russland, Kina, Gabon og De forente arabiske emirater stemte for, mens ni medlemmer avsto fra å stemme. USA og Storbritannia stemte nei.

En resolusjon må ha minst ni stemmer og ingen veto fra de permanente medlemmene USA, Frankrike, Storbritannia, Russland eller Kina for å kunne bli vedtatt.