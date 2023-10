Biden ber Kongressen om rask behandling av hjelpepakke til Israel og Ukraina

NTB

USAs president Joe Biden ber Representantenes hus' nyvalgte leder Mike Johnson om rask behandling av Det hvite hus' militære hjelpepakke til Israel og Ukraina.

– Vi trenger rask handling for å ivareta våre nasjonale sikkerhetsbehov og for å unngå nedstenging om 22 dager, sier Biden i en uttalelse onsdag der han gratulerer Johnson med å ha blitt valgt til ny leder for Representantenes hus.

– Selv om vi er reelt uenige i viktige saker, bør det foreligge felles innsats for å finne et felles ståsted der vi kan. Dette er en tid der vi alle må handle ansvarlig, sier Biden.

Kongressen har vært handlingslammet siden 3. oktober da Kevin McCarthy ble kastet som speaker. Onsdag valgte republikanerne, som har flertallet i forsamlingen, Johnson til ny leder.

USAs statsapparat risikerer å bli nedstengt om ikke et budsjett blir vedtatt innen 17. november. Uten noen leder har forsamlingen heller ikke kunnet stemme over Bidens forslag til bevilgninger til Ukraina og Israel.