Guterres «sjokkert» over anklager fra Israel

FNs generalsekretær Antonio Guterres høster sterk kritikk fra Israel etter sin tale i Sikkerhetsrådet tirsdag.

NTB

FNs generalsekretær António Guterres sier at han er sjokkert over israelske anklager om at han har rettferdiggjort terrorangrepet fra Hamas.