Det hvite hus dropper B-52s-opptreden under statsmiddag

NTB

Det hvite hus har skrinlagt planen om å la bandet B-52s spille på onsdagens statsmiddag for Australias statsminister, i lys av krigen mellom Israel og Hamas.

Det ville ha vært upassende å gjennomføre planen på et tidspunkt der «så mange utsettes for sorg og smerte», sier førstedame Jill Biden.

Hun nevner ikke krigen mellom Israel og Hamas direkte, men i uttalelsen hennes tirsdag sa hun at «vi har gjort noen få justeringer i underholdningsdelen» av statsmiddagen.

I stedet for at bandet som er kjent for låter som «Love Shack» og «Rock Lobster» skal spille, har Det hvite hus valgt å satse på instrumentalmusikk i regi av Marine band og Army and Air Force Strolling Strings.

– Å pleie våre partnerskap og forhold til våre allierte er enormt viktig, spesielt i denne urolige tiden, sier Jill Biden.

– Mat er trøstende, beroligende og helbredende, og vi håper at denne middagen gir noe av dette også, sier førstedamen.

I stedet skal B-52s medlemmer være gjester under middagen, som holdes til ære for Australias statsminister Anthony Albanese. Albanese følges av sin partner Jodie Haydon.

Statsbesøk er den høyeste diplomatiske æren som Washington kun tilegner sine nærmeste allierte. Albanese blir den fjerde lederen som president Joe Biden ærer med statsbesøk, etter lederne for Frankrike, Sør-Korea og India.